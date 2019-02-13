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Более 100 краснокнижных деревьев вырубили в Севастополе

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В Севастополе сотрудники Севприроднадзора обнаружили массовую вырубку краснокнижных деревьев. Порядка 112 деревьев уничтожили в районе Фиолентовского кольца и хутора Пятницкого.

Как сообщает пресс-служба Главного управления природных ресурсов и экологии, была выявлена вырубка можжевельника дельтовидного и сосны пицундской. Всего срубили 112 деревьев.

Причиненный ущерб специалисты оценили почти в 8 млн рублей, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В Севприроднадзоре отметили, что собранные материалы направлены в управление МВД России по Севастополю для проведения следственных действий.

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