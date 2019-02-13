Целую рощу незаконно вырубили в Липецкой области

На телефон доверия Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры поступило сообщение о том, что на окраине села Ломовое Чаплыгинского района работники местного убойного цеха вырубили более 40 лип и берез.

В ходе выездной проверки информация подтвердилась, разрешение на уничтожение рощи власти не выдавали, пишет GOROD48. Деревья росли по периметру яблоневого сада.

В результате причинен ущерб на сумму более 418 тыс. рублей. Природоохранный прокурор, как сообщили в пресс-службе ведомства, направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, передает Lipetskmedia.

В Нижегородской области запускают проект по мониторингу земель лесного фонда из космоса. Дистанционное наблюдение позволит выявлять незаконную вырубку деревьев. Пилотный проект реализуют в Сокольском, Семеновском и Шахунском лесничествах.