Прямой эфир

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг российских регионов по итогам зимы 2018–2019 годов. Он был опубликован на официальном сайте организации в пятницу, 15 марта.

Пьющий субъект: в России составили топ-5 регионов по продажам алкоголя
В 2018 году каждый россиянин в среднем выпил более 14 л спиртного

Регионом с наиболее благополучной экологической обстановкой стала Тамбовская область. Второе место занял Алтайский край, республика Алтай замыкает тройку лидеров.

В пятерку также вошли Белгородская область и Москва. За ними следуют Курская область, Мурманская область, Магаданская область, республика Коми и Санкт-Петербург.

Регионами с наименее благоприятной экологией эксперты назвали Нижегородскую, Оренбургскую, Иркутскую, Челябинскую и Свердловскую области.

«Помимо забуксовавшей мусорной реформы, зима 2018–2019 года запомнилась проблемой загрязнения атмосферного воздуха… В России десятки городов являются экологическими «горячими точками» по уровню загрязнения атмосферы», — сказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Учитывая изменения климата на Земле, эксперты ожидают, что в будущем периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ, когда рассеивание загрязнений в приземном слое затруднено) в середине лета и в середине зимы будут наблюдаться все чаще, подчеркнул Пукалов.

12 марта был опубликован рейтинг стран мира с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Также в пятерку лидеров вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы лучшие города по качеству жизни
В России предложили штрафовать за проезд под знак экологической зоны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017