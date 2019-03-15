Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг российских регионов по итогам зимы 2018–2019 годов. Он был опубликован на официальном сайте организации в пятницу, 15 марта.

Регионом с наиболее благополучной экологической обстановкой стала Тамбовская область. Второе место занял Алтайский край, республика Алтай замыкает тройку лидеров.

В пятерку также вошли Белгородская область и Москва. За ними следуют Курская область, Мурманская область, Магаданская область, республика Коми и Санкт-Петербург.

Регионами с наименее благоприятной экологией эксперты назвали Нижегородскую, Оренбургскую, Иркутскую, Челябинскую и Свердловскую области.

«Помимо забуксовавшей мусорной реформы, зима 2018–2019 года запомнилась проблемой загрязнения атмосферного воздуха… В России десятки городов являются экологическими «горячими точками» по уровню загрязнения атмосферы», — сказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Учитывая изменения климата на Земле, эксперты ожидают, что в будущем периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ, когда рассеивание загрязнений в приземном слое затруднено) в середине лета и в середине зимы будут наблюдаться все чаще, подчеркнул Пукалов.

12 марта был опубликован рейтинг стран мира с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Также в пятерку лидеров вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия.