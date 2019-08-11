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Трамп отчитал экс-директора по коммуникациям Белого дома Скарамуччи

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Фото: TASS/DPA
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Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи очень мало знает о нем, хотя и считается на телевидении «экспертом по президенту Трампу». Об этом американский лидер написал в своем Тwitter-аккаунте.

Трамп напомнил, что Скарамуччи был уволен со своей должности через 11 дней, поскольку явно не справлялся с обязанностями.

Кроме того, президент США указал, что именно его администрация за 2,5 года, вероятно, сделала для страны больше, чем любая другая администрация.

Энтони Скарамуччи был директором Белого дома по коммуникациям с 21 по 31 июля 2017 года. За это время он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения президента. После своего увольнения он рассказал, что сотрудники Белого дома то и дело думают над тем, как свергнуть Дональда Трампа с его поста.

Хозяин овального кабинета решил уволить Скарамуччи по просьбе Джона Келли, на тот момент - главы аппарата Белого дома.

В марте очередной директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подал в отставку.

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