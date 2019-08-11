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Universal сняла с проката новый фильм после критики Трампа

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Студия Universal Pictures сняла с проката фильм «Охота» после критики президента США Дональда Трампа голливудских фильмов. Об этом сообщило издание Deadline в субботу, 10 августа.

Решение было принято руководством студии и командой, занимающейся производством картины после того, как Трамп раскритиковал Голливуд за выпуск расистских фильмов на фоне последних массовых расстрелов.

Сюжет картины прост — 12 незнакомцев просыпаются на поляне в лесу, и понимают, что на них идет охота.

В начале августа в трех американских штатах произошла стрельба. В Эль-Пасо 22 человека погибли, 26 остаются госпитализированными. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса, признавшегося полции, что его целью были мексиканцы.

Второй инцидент произошел в американском Дейтоне (штат Огайо). 32 человека погибли, стрелок также был убит. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.

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