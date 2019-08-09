Устроивший стрельбу в Техасе назвал своей целью мексиканцев

Целью стрелка из Техаса Патрика Крузиуса были мексиканцы. Об этом он заявил сразу же после ареста, сообщает в пятницу, 9 августа, телекомпания KTLA.

В распоряжении этого СМИ оказалась копия рапорта, составленная полицейским из Эль-Пасо, участвовавшим в задержании подозреваемого.

«Стрелял я», — приводятся слова Крузиуса в документе.

Отмечается, что стрелок сдался после того, как его автомашину остановила полиция, не отрицал своей вины и согласился дать показания, заявив, что целью нападения были мексиканцы.

4 августа в трех американских городах произошла стрельба. В частности, в городе Эль-Пасо молодой человек открыл огонь в торговом центре, в результате 22 человека погибли, 26 попали в больницы.