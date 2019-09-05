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Трамп не дал прогнозов о подписании соглашения США и «Талибана»

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Фото: REUTERS/Erin Scott
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Американский президент Дональд Трамп не стал прогнозировать, подпишут ли США соглашение с запрещенным в России движением «Талибан», которое базируется в Афганистане. Об этом в среду, 4 сентября, сообщило ТАСС.

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Речь идет о прекращении боевых действий и выводе армии США из Афганистана.

«Мы будем вести с ними переговоры, мы продолжаем вести переговоры… Посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться», — сообщил Трамп.

Он также добавил, что США могли бы при желании быстро добиться победы в вооруженном конфликте в Афганистане, но она сопровождалась бы огромными жертвами со стороны мирного населения.

Трамп считает, что США в Афганистане «фактически выполняют роль полицейского».

Соединенные Штаты проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.

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