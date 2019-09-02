США отказались признавать талибов правительством Афганистана

Проект мирного соглашения между США и афганским движением «Талибан» (запрещено в России) предусматривает признание Соединенными Штатами этой группировки, однако американская сторона не приемлет попыток насильственного захвата талибами власти в стране и не признает их легитимным руководством, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Талибы претендуют на признание в качестве афганского правительства, но Соединенные Штаты не намерены идти им навстречу в данном вопросе, передает ТАСС. Вашингтон выступает против восстановления талибского режима, существовавшего в стране до ввода американских войск в 2001 году, заявил Халилзад.

Дипломат подчеркнул, что во время переговоров представители «Талибана» заверили его, что они уже не являются «прежними талибами» и выступают в поддержку «новых вещей».

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «очень хорошие переговоры», Вашингтон и «Талибан» пока не достигли соглашения о выводе американских военных из Афганистана. Неделей ранее сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» в ходе восьмого раунда переговоров в столице Катара Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным руководством Афганистана.