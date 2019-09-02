Иран оценил переговоры между США и представителями «Талибан»

Тегеран без оптимизма оценивает переговоры между Вашингтоном и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России. — Ред.) об урегулировании вооруженного конфликта в Афганистане. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил глава МИД Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Что касается Афганистана, мы не оптимистично относимся к переговорам между США и талибами», — цитирует высокопоставленного дипломата ТАСС. По словам Зарифа, решение о будущем должен принимать «сам афганский народ».

В обсуждении урегулирования ситуации в Афганистане должны учитываться демократические достижения афганцев, подчеркнул глава МИД Ирана. Переговоры, по его словам, должны включать разные афганские группы.

«Именно поэтому мы без оптимизма смотрим на план американцев», — пояснил Зариф.

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «очень хорошие переговоры», Вашингтон и радикальное афганское движение «Талибан» пока не достигли соглашения о выводе американских военных из Афганистана.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» в ходе восьмого раунда переговоров в столице Катара Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.