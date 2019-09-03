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Представитель США в переговорах с талибами назвал условия соглашения

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Спецпредставитель США по Афганистану в переговорах с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) Залмай Халилзад рассказал об условиях достигнутого сторонами проекта соглашения. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил телеканал ToloNews.

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По словам представителя, Соединенные Штаты выведут пять тыс. своих военнослужащих с пяти баз в Афганистане в течение 135 дней, если события в стране будут развиваться по проекту соглашения.

«Уровень насилия в районах, откуда США выведут войска, существенно сократится», — отметил он.

Говоря о законной силе проекта соглашения Халилзад добавил, что ожидается согласие президента США Дональда Трампа.

Накануне Халилзад отметил, что проект мирного соглашения между США и афганским движением предусматривает признание Вашингтоном этой группировки, однако американская сторона не приемлет попыток насильственного захвата талибами власти в стране и не признает их легитимным руководством.

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на «очень хорошие переговоры», Вашингтон и «Талибан» пока не достигли соглашения о выводе американских военных из Афганистана.

Неделей ранее сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» в ходе восьмого раунда переговоров в столице Катара Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным руководством Афганистана.

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