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Трамп перевел $771 млн из программы по сдерживанию РФ на строительство стены

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Фото: Global Look Press/Christopher Brown
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Президент США Дональд Трамп перераспределил $771 млн из программы «Европейская инициатива сдерживания», направленной на «сдерживание российской агрессии», на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом говорится в заявлении лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумер

По словам сенатора, американский лидер «разграбил программу по сдерживанию российской агрессии на $771 млн, чтобы заплатить за ненужную стену, за которую по его (Трампа. — Ред.) словам, должна была заплатить Мексика», передает ТАСС.

Как полагает сенатор, Трамп вновь «ставит на второй план безопасность американского народа и союзников США», выдвигая на передний помощь российским властям.

Ранее, 3 августа, США приняли решение использовать $3,6 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом.

Одним из ключевых пунктов предвыборной программы Дональда Трампа было строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и распространением наркотиков.

В середине февраля американский лидер ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

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