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Мексика обеспокоена решением США задерживать детей мигрантов

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Фото: REUTERS/Daniel Becerril
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Мексика выразила обеспокоенность решением США отменить норму, ограничивающую срок задержания детей мигрантов 20 днями. Информацию об этом распространило в четверг, 22 августа, «РИА Новости» со ссылкой на правительство республики.

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Норму, ограничивающую 20 днями срок содержания детей нелегальных мигрантов в специальных приемниках на время рассмотрения запроса о предоставлении им убежища, отменило министерство внутренней безопасности.

«Правительство Мексики <…> выражает свою обеспокоенность по поводу заявления министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, согласно которому действие норм, называемых «Мировое соглашение Флорес» <…> будет прекращено», — говорится в заявлении.

При этом правительство Мексики обещало продолжать оказывать помощь и защиту детям, подросткам-мигрантам и их семьям.

Администрация президента Дональда Трампа «продолжает насильно разделять семьи» несмотря на решения окружного суда города Сан-Диего (штат Калифорния), в июне 2018 года постановившего отказаться от подобных мер в борьбе с нелегальной миграцией.

31 июля в Соединенных Штатах в течение года около 911 детей нелегальных мигрантов были насильно разлучены со своими родителями, совершившими правонарушения.

В начале июля верховный комиссар ООН по правам человека и экс-президент Чили Мишель Бачелет раскритиковала условия, в которых содержатся мигранты и беженцы на границе с Мексикой. Она призвала американские власти другим способом урегулировать проблему большого потока мигрантов, поскольку задержание людей тяжело сказывается на их детях.

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