Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден в своем Twitter призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать расшифровку телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Накануне стало известно, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт после телефонного разговора Трампа с президентом другого государства, во время которого американский лидер дал какое-то обещание. Выяснилось, что президент США разговаривал с Зеленским.

«Дональд Трамп по меньшей мере должен немедленно опубликовать расшифровку упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора конгрессу», — заявил Байден.

9 сентября сообщалось, что Трампа заподозрили в давлении на Украину, чтобы заставить Киев поддержать политика на выборах в 2020 году. Также Трамп якобы настаивал на расследовании против сына Байдена Хантера.