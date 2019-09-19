Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.

По данным издания, речь идет о телефонной беседе Трампа, во время которой он дал какое-то обещание. Отмечается, что это вызвало серьезную обеспокоенность у разведки.

Отмечается, что сотрудник разведслужбы подал жалобу 12 августа. В течение месяца до этого Трамп общался как минимум с пятью мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он получил два письма от главы КНДР Ким Чен Ына.

Как отмечает инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон, в таких случаях уведомляются комитеты по надзору обеих палат конгресса.

Однако в этот раз исполняющий обязанности главы национальной разведки США Джозеф Магуайр решил не делиться деталями с законодателями. Это спровоцировало напряженность с конгрессом и породило новые опасения о том, что Трамп слишком несерьезно обращается с закрытой информацией.

12 сентября сообщалось, что юридический комитет палаты представителей конгресса одобрил резолюцию о процедуре возможного объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.