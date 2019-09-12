Комитет палаты конгресса принял резолюцию по процедуре импичмента Трампу

Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил резолюцию о рамках расследования по возможному объявлению импичмента президенту страны Дональду Трампу. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.

В резолюции оговариваются формальные правила вызова свидетелей для дачи показаний по вопросу, препятствовал ли Трамп разбирательству бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера по приписываемому России вмешательству в американские выборы 2016 года.

Как пишет «РИА Новости», голоса разделились по партийной линии: 24 демократа высказались за, 17 республиканцев — против.

Резолюция носит лишь технический характер — для реального начала процесса импичмента необходимо официально выдвинуть претензии к президенту и получить одобрение палаты представителей, которая обладает «исключительной прерогативой» в вопросе объявления импичмента, поясняет «Газета.ру».

Американские СМИ утверждают, что демократы, которым подотчетен комитет, уже начали составлять список возможных обвинений против главы государства, однако руководство палаты не поддерживает их действия. Предположительно, Трампа могут обвинить в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, нарушениях финансирования предвыборной кампании и незаконном личном обогащении.

В марте глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявлял, что запуск процедуры импичмента возможен по завершении расследования Мюллера по «делу РФ». В июне сенаторы Элизабет Уоррен и Кирстен Гиллибранд возобновили призывы к импичменту Трампу, отмечая, что в докладе Мюллера зафиксированы «атаки» иностранного правительства на американские выборы в 2016 году в поддержку Трампа, который эту «помощь» якобы приветствовал.

В июле спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси обещала продолжить мероприятия для проведения импичмента. В ответ Трамп назвал всех демократов, желающих отправить его в отставку, больными, отвратительными и вредными.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в американские выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.