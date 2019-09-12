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Трамп продлил действие вызванного террористическими атаками ЧП в США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп продлил действие чрезвычайного положения в стране, объявленное в стране после терактов 11 сентября, еще на год. Соответствующее уведомление, которое будет направлено в конгресс штатов, опубликовано 12 сентября пресс-службой Белого дома.

«Поскольку террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, полномочия, задействованные для борьбы с этой ситуацией, должны оставаться в силе после 14 сентября 2019 года», — говорится в сообщении американского президента.

Согласно документу, федеральные власти имеют право бороться с финансированием террористов, в том числе арестовывать активы людей, которые совершили или могут совершить теракт, а также тех, кто оказывает экстремистам поддержку.

11 сентября 2001 года 19 террористов террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл.

В результате терактов, помимо членов террористической группировки, погибли 2977 человек, среди которых были женщины и дети.

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