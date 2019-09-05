Экс-аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина перед 11 сентября

За два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить об угрозе. Об этом рассказал в своей новой книге американский политолог и дипломат, экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.

«Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана», — написал Биби в своей книге.

Он отметил, что в сам день трагедии — 11 сентября — Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить соболезнования, отмечает ТАСС.

Ранее в конце июля главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности заключить сделку со следствием.

11 сентября 2001 года 19 боевиков «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни ВТЦ в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилла, штат Пенсильвания.

В результате терактов, помимо членов террористической группировки, погибло почти 3 тыс. человек.