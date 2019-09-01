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Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

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Фото: REUTERS
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Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам. Об этом в ответ на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии завили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Ранее, 1 сентября, российские военные заявили, что США нанесли удар в зоне деэскалации в Идлибе, есть многочисленные жертвы и разрушения.

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«Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом [президента Сирии Башара] Асада», — цитирует ТАСС представителя американского внешнеполитического ведомства.

30 августа стало известно, что войска Сирии в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации Идлиб с 6:00 31 августа. Договоренность об этом достигнута Центром по примирению враждующих сторон, входящим в структуры Минобороны России, в целях стабилизации обстановки.

Ранее в августе президент Сирии Башар Асад объявил об одностороннем прекращении огня в зоне деэскалации со 2 августа. Тогда же стало известно, что правительственные войска Сирии не будут отходить от линии соприкосновения под Идлибом в рамках перемирия.

1 августа правительство САР согласилось прекратить огонь в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно документу, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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