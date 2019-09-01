Военные РФ заявили о многочисленных жертвах после удара США по Идлибу

Российские военные заявили, что США нанесли удар в зоне деэскалации в Идлибе, есть многочисленные жертвы и разрушения. Об этом в воскресенье, 1 сентября, пишет «Интерфакс».

«В нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, Соединенные Штаты нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях», — отметили российские военные.

Вместе с тем, сирийские войска продолжают сохранять мораторий на ведение боевых действий в регионе.

30 августа стало известно, что войска Сирии в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации «Идлиб» с 06:00 31 августа. Договоренность об этом достигнута Центром по примирению враждующих стороны, входящего в структуры Минобороны России, в целях стабилизации обстановки.

Ранее в августе президент Сирии Башар Асад объявил об одностороннем прекращении огня в зоне деэскалации со 2 августа. Тогда же стало известно, что правительственные войска Сирии не будут отходить от линии соприкосновения под Идлибом в рамках перемирия.

1 августа правительство САР согласилось прекратить огонь в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно документу, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.