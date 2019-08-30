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Армия Сирии прекратит огонь в зоне «Идлиб» в одностороннем порядке

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
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Войска Сирии в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации «Идлиб» с 06:00 31 августа. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих стороны, входящего в структуры Минобороны России.

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Договоренность об этом достигнута Центром в целях стабилизации обстановки, отмечается в документе, распространенном в пятницу, 30 августа.

Центр по примирению призвал командиров вооруженных формирований в зоне «Идлиб» «отказаться от проведения вооруженных провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах», пишет в пятницу, 30 августа, ТАСС.

Ранее в августе президент Сирии Башар Асад объявил об одностороннем прекращении огня в зоне деэскалации со 2 августа. Тогда же стало известно, что правительственные войска Сирии не будут отходить от линии соприкосновения под Идлибом в рамках перемирия.

1 августа правительство САР согласилось прекратить огонь в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно документу, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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