В Москве почтили память жертв теракта в Беслане

Панихида в память о жертвах теракта в Беслане прошла в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) в Москве. Об этом сообщили во вторник, 3 сентября, в пресс-службе постоянного представительства Северной Осетии при президенте России.

«Присутствующие почтили минутой молчания память погибших, возложили цветы к памятнику жертв теракта. 333 белых воздушных шара были выпущены в небо — столько погибло тогда человек, 186 из них — дети», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие бывшие заложники, ветераны спецподразделений «Альфа», «Вымпел», врачи медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники, члены Московской осетинской общины, передает ТАСС.

Также были возложены цветы и венки к могилам погибших бойцов спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и сотрудников МЧС РФ на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области.

1 сентября 2004 года террористы захватили в школе Беслана больше тысячи человек: детей, родителей и учителей. Заложников три дня держали в спортзале, а 3 сентября в здании прогремели два взрыва.

В результате теракта 333 человека погибли, в том числе 318 заложников.

Еще 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация требуется до сих пор.

В годовщину трагедии «Известия» опубликовали рассказ учительницы Надежды Цалоевой-Гуриевой, которая вместе с тремя своими детьми находилась среди заложников. После освобождения она продолжила преподавать и создала в школе музей памяти.

В России 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане.