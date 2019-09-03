В Беслане почтили память жертв теракта

Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.

На месте прошла литургия, после чего была объявлена минута молчания, сообщает телеканал «Звезда».

Горожане несут к учебному учреждению цветы, свечи и мягкие игрушки.

1 сентября 2004 года террористы захватили в школе Беслана больше тысячи человек: детей, родителей и учителей. Заложников три дня держали в спортзале, а 3 сентября в здании прогремели два взрыва.

В результате теракта 333 человека погибли, в том числе 318 заложников.

Еще 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация требуется до сих пор.

В годовщину трагедии «Известия» опубликовали рассказ учительницы Надежды Цалоевой-Гуриевой, которая вместе с тремя своими детьми находилась среди заложников. После освобождения она продолжила преподавать и создала в школе музей памяти.

В России 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане.