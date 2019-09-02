Учительница школы Беслана рассказала о музее памяти в годовщину теракта

1 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслан произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.

В годовщину трагедии «Известия» опубликовали рассказ учительницы Надежды Цалоевой-Гуриевой, которая вместе с тремя своими детьми находилась среди заложников. После освобождения она продолжила преподавать и создала в школе музей памяти.

«Когда произошел теракт, стало понятно, что, во-первых, надо спасать то, что осталось в школе, а во-вторых, надо собирать материалы, связанные с терактом, потому что, естественно, забыть об этом нельзя. Это слишком большая потеря для нашего города», — говорится в тексте.

В трагической истории также сообщается о том, как возвращалась к жизни школа № 1, какие отношения теперь связывают бывших заложников и бойцов спецназа, принимавших участие в операции по их освобождению, и о том, почему у школы, известной всей стране, до сих пор нет номера.

«(Со спецназовцами, которые спасали) мы, конечно, поддерживаем отношения. Они каждый год приезжают. Причем не обязательно только в сентябре. Даже если они просто оказываются в наших местах и у них есть возможность, они к нам заглядывают. Мы общаемся с ними, и с семьями погибших мы тоже дружим», — рассказала Цалоева-Гуриева.

Подробнее — в материале «Известий»:

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