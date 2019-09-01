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Евросоюз почтил память жертв трагедии в Беслане

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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В Европейском союзе почтили память жертв теракта в Беслане по случаю 15-летней годовщины трагедии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕС, опубликованном в воскресенье, 1 сентября.

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«1 сентября 2004 года школа № 1 в Беслане, Россия, была атакована террористами. В пятнадцатую годовщину этих событий мы вспоминаем более 300 их жертв, в том числе 186 детей, которые погибли в трехдневной осаде», — говорится в сообщении.

Представители Евросоюза выразили солидарность и слова поддержки тем, кто потерял своих родных и близких во время трагедии.

1 сентября 2004 года школу № 1 в Беслане захватили террористы. Они удерживали в заложниках более 1128 человек. В результате погибли 334 человека, 186 из них — дети, 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация требуется до сих пор.

В этом году в Беслане памятные мероприятия проходят с 1 по 3 сентября. Все эти дни люди приносят в школу цветы, игрушки и воду (террористы в течение трех дней не разрешали заложникам пить). В полном молчании они зажигают свечи у фотографий погибших.

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