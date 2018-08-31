14 лет памяти

Спустя 14 лет россияне изменили свое отношение к трагедии, произошедшей в Беслане в 2004 году. Власти страны сделали всё возможное, спасая заложников от террористов, считает большинство участников опроса «Левада-центра», с результатами которого ознакомились «Известия». В прежних замерах социологов разрыв между теми, кто поддерживал действия властей, и теми, кто считал, что можно было сделать больше, был не таким значительным, как сейчас. Эксперты это объясняют ростом доверия россиян к власти и силовым структурам, который отмечается в последние годы.

Большинство россиян — 93% — знают, что 14 лет назад, 1 сентября 2004 года, террористы захватили школу в Беслане и больше двух дней удерживали заложников в заминированном здании. Только 6% опрошенных заявили, что слышат об этом впервые.

По сравнению с результатами прежних исследований социологов в 2018 году в России стало больше тех, кто считает, что для спасения заложников власти сделали всё возможное. Так сейчас думает 63% опрошенных из числа тех, кто знает, что произошло в Беслане. В 2011 году, например, таких было 49%, а в 2007% — 45%.

Снизилась доля респондентов, которые полагают, что власти могли сделать больше. Если в 2007 году такой ответ давали 35% опрошенных, в 2011 — 34%, то в 2018 — уже 23%.

Теракт в Беслане стал одним из самых трагических событий в истории постсоветской России, память о котором не проходит спустя десятилетие, отметила, комментируя итоги опроса для «Известий», социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

— Общественное мнение быстро забывает даже, казалось бы, важные события, но не трагедию в Беслане. Сохраняется и неоднозначная оценка спасения заложников в бесланской школе, но с годами растет и поддержка мнения о том, что власти сделали всё возможное, — отметила она.

Людям свойственно верить в лучшее, поэтому растет число тех, кто выбирает тот вариант ответа, который дает надежду, что власть в случае необходимости придет на выручку людям, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

За прошедший период изменилась не информированность населения, а его отношение к теракту в Беслане, полагает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

— Доверие российских граждан к власти в целом, а также доверие к силовым структурам выросло. Этот тренд заметен во многих исследованиях. В данном случае речь идет о сфере безопасности, в которой у нас есть объективные успехи, в том числе и на контртеррористическом направлении. Вполне естественно, что уверенность россиян в надежности соответствующих государственных механизмов проецируется в прошлое, — отметил эксперт.

Основным источником осведомленности граждан являются массмедиа и в первую очередь центральное телевидение, которое достаточно широко освещало события в Беслане, отметил доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Сергей Володенков.

— Согласно сообщениям СМИ, в Беслане были применены все необходимые для спасения детей ресурсы — я вполне поддерживаю данное мнение. С годами желающих разбираться в нюансах, просчитывать более эффективные, альтернативные стратегии и тактики разрешения ситуации становится всё меньше, — подчеркнул политолог.

Опрос «Левада-центра» проводился с 23 по 30 августа 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов, 52 субъектов РФ. Социологи общались с респондентами на дому.