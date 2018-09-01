В Беслане три дня будут чтить память жертв теракта в школе

В Северной Осетии прозвенел школьный звонок, знаменующий начало трехдневных мероприятий в память о жертвах теракта в бесланской школе №1. Он прозвучал 1 сентября в 9:15 мск, в это же время 14 лет назад террористы произвели первый выстрел, сообщает ТАСС.

С раннего утра люди приносят в школу цветы и зажигают свечи у фотографий погибших в спортзале. Глава республики Вячеслав Битаров, члены правительства, общественных и религиозных организаций возложили цветы одними из первых. Также люди несут игрушки и воду, поскольку террористы в течение трех дней не разрешали заложникам пить. Церемония проходит в полном молчании под звуки траурной музыки.

Завершающая церемония в память о жертвах теракта пройдет 3 сентября на месте захоронения погибших заложников — мемориальном кладбище, известном как Город ангелов.

Памятные мероприятия в честь жертв трагедии пройдут также во Владикавказе, возле памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане и удерживали в заложниках более 1,2 тыс. человек. В результате погибли 334 человека, из них 186 — дети. 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них до сих пор требуется реабилитация.