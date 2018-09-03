Прямой эфир

Песков рассказал о графике президента в годовщину трагедии в Беслане

0
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России не принимал и не планирует принимать участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 14-летней годовщине трагических событий в Беслане. Об этом 3 августа сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Сегодня нет в графике президента», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов о том, были ли в графике российского лидера траурные мероприятия. По словам Пескова, 1 и 2 сентября он также не принимал в них участия.

1 сентября 2004 года школу № 1 в Беслане захватили террористы. Они удерживали в заложниках более 1128 человек. В результате погибли 334 человека, 186 из них — дети, 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация требуется до сих пор.

В этом году в Беслане памятные мероприятия проходят с 1 по 3 сентября. Все эти дни люди приносят в школу цветы, игрушки и воду (террористы в течение трех дней не разрешали заложникам пить). В полном молчании они зажигают свечи у фотографий погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков назвал «подторможенным» диалог между Россией и Евросоюзом
Память погибших при пожаре в Кемерово почтили в школе № 1 в Беслане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017