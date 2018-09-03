Песков рассказал о графике президента в годовщину трагедии в Беслане

Президент России не принимал и не планирует принимать участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 14-летней годовщине трагических событий в Беслане. Об этом 3 августа сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Сегодня нет в графике президента», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов о том, были ли в графике российского лидера траурные мероприятия. По словам Пескова, 1 и 2 сентября он также не принимал в них участия.

1 сентября 2004 года школу № 1 в Беслане захватили террористы. Они удерживали в заложниках более 1128 человек. В результате погибли 334 человека, 186 из них — дети, 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация требуется до сих пор.

В этом году в Беслане памятные мероприятия проходят с 1 по 3 сентября. Все эти дни люди приносят в школу цветы, игрушки и воду (террористы в течение трех дней не разрешали заложникам пить). В полном молчании они зажигают свечи у фотографий погибших.