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Песков назвал «подторможенным» диалог между Россией и Евросоюзом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон установили между собой конструктивные отношения, которые помогают выстраивать диалог между двумя странами. Тем временем с Европейским союзом развитие отношений «подторможено», причем не по инициативе РФ. Об этом 3 августа на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В плане уважения президент отвечает взаимностью (Макрону. — Ред.). У Путина установились очень конструктивные рабочие и в том числе личные отношения, что помогает ему решать вопросы, в которых страны (РФ и Франция. — Ред.) не скрывают разногласий в подходах», — прокомментировал официальный представитель Кремля заявления Макрона.

На позиции лидера
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Он также отметил, что Москва всегда будет готова вступить на «путь нормализации отношений с Евросоюзом».

«Что касается отношения Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что — не по инициативе России — эти отношения находятся в таким изрядно подмороженном состоянии. И РФ — об этом президент говорил неоднократно — будет готова вступить на путь оживления и нормализации отношений», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин признает ЕС основным партнером России и заинтересован в том, чтобы организация была процветающей, предсказуемой и стабильной.

Ранее днем в интервью телеканалу SVT Макрон заявил, что уважает своего российского коллегу, который, по его мнению, «мечтает о развале ЕС». Французский лидер отметил, что считает себя сторонником создания новых подходов к безопасности с Россией.

21 июля Россия и Франция доставили в Сирию 44 т гуманитарной помощи. Медикаменты, одежда и предметы первой необходимости были направлены в соответствии с решением о совместном проекте стран по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, принятым в мае в Санкт-Петербурге президентами Франции и России.

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