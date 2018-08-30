Макрон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за стратегическое партнерство с Россией. По его мнению, Париж готов к работе с Москвой и российская сторона должна также принимать ответные шаги, в том числе в вопросе выполнения Минских договоренностей.

«Речи не идет о том, чтобы забыть все те проблемы, которые произошли за последние годы. Чтобы продвинуться дальше в отношениях, необходима воля обеих сторон», — приводит слова Макрона «Интерфакс».

Он выделил такие сферы сотрудничества, как оборона и киберпространство, которые, по его словам, важны для «стабильности всего региона».

«Наш стратегический интерес заключается в том, чтобы выстраивать стратегическое партнерство — в частности, в сфере обороны с Турцией и Россией», — сказал французский лидер на пресс-конференции в Хельсинки.

Президент республики призвал европейские страны также пересмотреть взгляды на развитие отношений с Россией.

«После того как Европа получит автономию в решении стратегических и оборонных вопросов, мы хотим пересмотреть архитектуру европейской безопасности в широком смысле этого термина», — сказал Макрон.

28 августа президент Франции пригласил российского лидера Владимира Путина в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин рассматривает возможность такой рабочей поездки.