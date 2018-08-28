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Путин может отправиться в Париж на празднование окончания Первой мировой войны

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность рабочей поездки в Париж, где 11 ноября пройдут мероприятия, приуроченные к столетию окончания Первой мировой войны.

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Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вопрос рассматривается», — сказал он «Интерфаксу».

Приглашение в Париж поступило от президента Франции Эммануэля Макрона.

Американский лидер Дональд Трамп также планирует принять участие в параде в честь окончания Первой мировой войны, которое отметит Франция.

Ранее в августе Песков заявил о том, что Путин не планирует принимать участие в заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется в Нью-Йорке 18 сентября.

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