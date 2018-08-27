В статусе лидера

Россия подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в Кемерово. В условиях искусственных внешних ограничений отечественный ТЭК эффективно ответил на все стоящие перед ним вызовы, подчеркнул глава государства. Он поручил продолжить процесс расширения железнодорожной инфраструктуры для наращивания экспорта энергоресурсов. Также Владимир Путин обратил внимание глав энергокомпаний на то, что расходы на модернизацию производств нельзя перекладывать на плечи потребителей.

Топливно-энергетический комплекс играет важную роль в повышении темпов и качества экономического роста в нашей стране, заявил президент Владимир Путин, открывая заседание комиссии, собравшейся впервые за три года. Сейчас на долю ТЭК приходится около 22% ВВП страны, почти 60% экспорта и 40% дохода федерального бюджета, отметил президент.

— В условиях сложной рыночной конъюнктуры последних лет и искусственных внешних ограничений российский ТЭК сумел эффективно ответить на стоящие перед ним вызовы. По итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка, — заявил глава государства. — Мы заняли первое место в мире по объему добычи нефти, второе — по добыче газа. Россия входит в число ведущих стран по объему выработки электроэнергии и добыче угля: по электроэнергии — на четвертом месте, по углю — шестое место в мире.

При этом российские энергетические компании постоянно наращивают вложения в свое развитие. В прошлом году сумма инвестиций выросла на 10% и составила 3,5 трлн рублей, привел данные президент. Реализуется и экспортный потенциал: по словам Владимира Путина, в июне в ходе его визита в Китай была достигнута договоренность с председателем КНР Си Цзиньпином о проведении российско-китайского энергетического бизнес-форума. Мероприятие пройдет в ноябре в Пекине, уточнил глава государства.

В стране необходимо улучшать транспортную инфраструктуру и заниматься расширением экспортных коридоров, увеличивая их пропускную способность, подчеркнул президент.

— Как вы знаете, развитие восточного полигона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России на ближайшие годы, — напомнил он.

Глава государства также обратил внимание руководства РЖД на проблему нехватки подвижного состава.

— Мы с вами неоднократно это обсуждали, и вы мне докладывали о том, что это можно и нужно делать, — обратился Владимир Путин к главе ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову. — Но Федяев Михаил Юрьевич (президент холдинга «Сибирский деловой союз», занимающегося разработкой угольных месторождений в Кузбассе. — «Известия»), сегодня мы с ним встречались, о чем говорит? О том, что они уголь отгружают, а в обратную сторону вагоны идут пустые.

Президент заметил, что дефицит вагонов можно было бы значительно минимизировать, если эффективно использовать имеющийся — в том числе и у частных компаний — подвижной состав. Глава РЖД заверил, что так и будет происходить с вводом в действие электронной площадки торгов.

Отдельное внимание Владимир Путин обратил на соблюдение экологических требований, особенно в угольной отрасли. По его словам, экостандарты должны соблюдаться по всей производственной цепочке — от шахт и разрезов до перевалки в морских портах.

Президент поставил перед российскими компаниями цель по наращиванию экспорта угля, сообщил по окончании заседания глава «Роснефти» Игорь Сечин.

— Международная конъюнктура позволяет в настоящее время воспользоваться ростом потребления бурого угля, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и мы обязаны воспользоваться этим окном возможностей, — сказал он. — По сути, речь идет о проработке серьезного инвестиционного проекта, участниками которого будут и РЖД, и мощнейшие угольные компании, регионы страны, мощности по перевалке, которые приведут к увеличению добычи российского угля в ближайшее время с основной ориентацией в восточном направлении.

Обсуждался на заседании комиссии и процесс модернизации теплоэлектростанций, который сейчас идет в России. Проводить его нужно с максимальной опорой на оборудование отечественного производства, подчеркнул президент.

— При этом вновь хотел бы подчеркнуть, капитальные вложения не должны перекладываться на плечи потребителей, — заявил глава государства. — Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов.

Рабочие вопросы

Перед началом совещания Владимир Путин посетил угольный разрез «Черниговец», где пообщался с работниками горно-обогатительного комплекса. Рабочих волновал вопрос безопасности на производстве.

— Депутаты «Единой России» от вашего заксобрания (Кемеровской области. — «Известия») выступили с инициативой внести изменения в закон о технических регламентах, усилить контроль и общественных организаций, и государства за вопросами безопасности. В ближайшее время рассмотрим, — пообещал президент.

Еще одна тема, которую сотрудники предприятия обсудили с главой государства, — расселение из ветхого и аварийного жилья. Работник, представившийся Александром, посетовал, что при сносе одного из домов не хватило новых квартир для двух семей.

— Две квартиры — это не такая большая проблема для Кемеровской области, — заметил Владимир Путин, обращаясь к временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву. — Тем более что с апреля этого года по настоящий момент времени, я сейчас и справки посмотрел, и Сергей Евгеньевич подтвердил, ему удалось полностью расчистить финансовый баланс Кемеровской области. Полностью. Теперь баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми и банковскими учреждениями. И возможности бюджета, собственно, наращиваются. Я думаю, что две квартиры — это не проблема.

Руководитель региона пообещал решить проблему в кратчайшие сроки. Программа расселения ветхого и аварийного жилья в Кемеровской области будет продолжена, заверил рабочих президент.

Завершая поездку в Кемеровскую область, Владимир Путин провел отдельную рабочую встречу с Сергеем Цивилевым. Во время беседы врио губернатора попросил главу государства поддержать подготовку празднования 300-летия образования Кузбасса.

— Указ будет подготовлен в самое ближайшее время, может быть, сегодня его уже выпустим, — ответил президент. — Конечно, 300 лет освоения одного из крупнейших в нашей стране и, собственно говоря, одного из крупнейших в мире угольных бассейнов — это большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса.

Мероприятие необходимо провести «соответствующим образом» — как дань уважения к людям, которые начинали эту работу и которые работают в регионе сейчас, подчеркнул Владимир Путин. Через час после встречи главы государства с Сергеем Цивилевым пресс-служба Кремля сообщила, что президент подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса в 2021 году.