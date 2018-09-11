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Более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не идентифицированы

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Фото: Global Look Press/Steve Wood
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Останки более тысячи жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке до сих пор не идентифицированы.

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Как уточняет агентство Reuters, за последние пять лет эксперты смогли установить личности лишь пяти жертв, таким образом опознав 1642 погибших.

«Мы благодарны, что идентификация продолжается, но есть много материалов, которые можно было бы использовать в ходе расследования, если бы власти города не обращались с нами так бесцеремонно», — заявила мать одного из погибших в теракте.

11 сентября 2001 года пассажирский самолет «Боинг-767» компании American Airlines, выполнявший рейс из Бостона в Лос-Анжелес, был захвачен террористами запрещенной в России группировки «Аль-Каида» и врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. На борту находился 81 пассажир, девять бортпроводников и два пилота.

Через несколько минут после этого в Южную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезается пассажирский самолет компании United Airlines, летевший из Бостона в Лос-Анджелес, и тоже захваченный террористами. На борту находилось 65 человек. Через некоторое время обе башни рухнули, под их обломками погибли около 3 тыс. человек.

Вскоре после терактов в Нью-Йорке пассажирский авиалайнер «Боинг-757» компании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос-Анджелес, тоже был угнан террористами и протаранил здание Пентагона неподалеку от Вашингтона. Погибли 189 человек: 125 сотрудников и 64 пассажира и члена экипажа.

В этот день еще один самолет был угнан террористами, но, не долетев до Вашингтона, разбился в штате Пенсильвания. Погибли 44 человека.

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