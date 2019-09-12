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Пушков высказался о причинах увольнения Болтона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков высказался о причинах увольнения советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

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По его мнению, деятельность советника грозила сорвать диалог между лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Угрожать Киму «ливийским сценарием» в момент, когда Трамп пытался убедить его отказаться от ядерного оружия, было со стороны Болтона явной попыткой сорвать переговоры», — написал Пушков в Twtitter, передает «Газета.ру».

Также он предположил, что, возможно, это была и глупость Болтона, которая никак его не оправдывает.

Ранее в среду Трамп рассказал об ошибках своего советника, из-за которых его пришлось отправить в отставку. В частности, американский лидер отметил неприемлемую позицию Болтона по ситуации в Венесуэле. Также, по словам Трампа, заявления экс-советника, касающиеся урегулирования ядерной проблемы КНДР, затянули ее решение.

Вслед за Болтоном уволились три сотрудника американской администрации: официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, которая занималась графиком Болтона.

Об отставке Болтона Трамп сообщил в Twitter 10 сентября. Тогда же стало известно, что исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет Чарльз Капперман, который до этого был заместителем Болтона.

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