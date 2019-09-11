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Три сотрудника администрации США уволились вслед за Болтоном

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Три сотрудника американской администрации уволились вслед за помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом в среду, 11 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, заявления об отставке подали официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, которая занималась графиком Болтона.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп рассказал об ошибках Болтона, из-за которых его пришлось отправить в отставку. В частности, американский лидер отметил неприемлемую позицию Болтона по ситуации в Венесуэле. Также, по словам Трампа, заявления экс-советника, касающиеся урегулирования ядерной проблемы КНДР, затянули ее решение. Помимо этого, Трамп отметил неспособность Болтона находить общий язык с другими сотрудниками администрации.

Об отставке Болтона Трамп сообщил в Twitter 10 сентября. Тогда же стало известно, что исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет Чарльз Капперман, который до этого был заместителем Болтона.

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