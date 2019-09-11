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СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по поводу Ирана

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Информагентство Bloomberg назвало возможную причину отставки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Как стало известно в среду, 11 сентября, американский лидер Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, а Болтон был в корне не согласен с такой позицией.

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Ссылаясь на свой источник, агентство сообщило, что министр финансов США Стивен Мнучин поддержал смягчение санкций как способ возобновить диалог с Ираном. Об этом он уведомил президента 9 сентября. На следующий день после этого Трамп заявил об отставке Болтона.

10 сентября Трамп написал в Twitter, что был не согласен со многими предложениями Болтона, так же, как и другие сотрудники администрации президента.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника президента США по национальной безопасности. Им станет Чарли Каппермен, который ранее был заместителем Болтона.

Ранее в мае Трамп рассказывал, что Болтон пользуется репутацией «ястреба», а сдержать его нрав удается только самому главе Белого дома. Американский лидер заявлял, что Болтон придерживается жесткой позиции по многим вопросам, но говорил, что «это нормально».

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