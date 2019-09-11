Постсоветное пространство: отставкой Болтона Трамп расчищает путь к компромиссам

Отставка Джона Болтона может благоприятно сказаться на решении отдельных проблем в российско-американских отношениях . Однако многое зависит от того, кто придёт на смену экс-советнику по нацбезопасности президента США. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» американские эксперты. По их словам, несмотря на то, что уволен один из главных сторонников жёсткой внешнеполитической линии, ждать резких поворотов всё равно не стоит, в том числе в диалоге с Россией . И всё же риск возникновения конфликтов в разных регионах мира с его уходом серьёзно снижается.

Странное решение

Новость об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности была настолько же неожиданной, насколько и давно напрашивающейся. Слухи о разногласиях между ним и Дональдом Трампом ходили давно, однако опровергать их в эпоху «fake news» не составляло большого труда. Нескрывающие своей нелюбви к американскому лидеру мейнстримные СМИ США выдавали утечку за утечкой. Это вызывало усмешку и раздражение у хозяина Овального кабинета, который не уставал повторять «вы всё врёте». И тем не менее противоречия с Джоном Болтоном оказались правдой, в чём в итоге фактически и признался всему миру в своём Twitter глава Белого дома.

Назначение Джона Болтона советником было как минимум неоднозначным решением . После Майкла Флинна (сторонника компромисса с «врагами Америки») и Герберта Макмастера (несогласного с линией президента в отношении КНДР, Ирана, Сирии и России) пост неожиданно достался самому «жёсткому» среди этой троицы политику. По мнению президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, назначение Болтона «было трагической ошибкой» . Что заставило президента США взять себе под крыло человека, за которым давно закрепилась слава «ястреба», при условии, что одобрение его кандидатуры сенатом не требовалось, остаётся загадкой.

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Дональд Трамп всегда говорил, что «хочет поладить» со всеми, Джон Болтон — что хочет со всеми воевать. При нынешнем президенте США не раз оказывались на грани конфликта с той или иной страной, но ни одна масштабная операция или тем более интервенция так и не началась. Болтон же, даже спустя годы, не скрывал своего одобрения вторжения в Ирак 2003 года, поддерживал атаки на Ливию, призывал нанести превентивный удар по КНДР и активно ратовал за разрыв различных соглашений по контролю над вооружениями.

До трамповской страницы своей биографии за плечами Джона Болтона была работа в администрациях Рональда Рейгана, а также старшего и младшего Джорджей Бушей. Возможно, Болтону просто не повезло с очередным республиканцем в кресле президента, который при всей своей показной импульсивности не был готов отправлять в дальнее плавание «морских котиков».

— Он был сторонником жёсткой линии. Никаких компромиссов, никакого взаимопонимания. Только сила и диктат США, — пояснил «Известиям» Эдуард Лозанский. — Всё это шло в разрез со взглядами Трампа. Явно не Болтон ему советовал, например, допустить приглашение Путина на «G7», заморозить военную помощь Украине или искать примирения с Северной Кореей. В итоге всё закончилось провалами по Венесуэле, Афганистану и КНРД, серьёзным обострением с Ираном и так далее. Кто бы ни пришёл на его место, без Болтона дышать будет гораздо легче.

Бесконтрольные вооружения

Когда Госдепартамент возглавлял Рекс Тиллерсон, на нём были фактически завязаны контакты с Россией. Однако после назначения госсекретарём Майка Помпео это направление неожиданно было отдано на откуп Джону Болтону. Именно он занимался подготовкой к июльскому саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 года. Для этого советник в июне того же года посетил Москву. И как раз Болтон спустя несколько месяцев — в октябре — снова прилетел в российскую столицу проинформировать о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности . Кроме того, он держал прямой контакт с секретарём Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

— За прошедший год Болтон и Николай Патрушев вели прямой диалог по важнейшим для обеих сторон проблемам. Уход Болтона порождает в связи с этим сразу несколько вопросов: перейдёт ли его роль переговорщика следующему советнику по нацбезопасности, отойдёт ли эта функция к Госдепартаменту, или же данный канал высокого уровня будет свёрнут , — сказал «Известиям» директор института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожански.

По его мнению, сейчас сложно говорить о перспективах каких-то сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона после этой отставки, поскольку в своём твите Дональд Трамп рассказал о «сильных разногласиях» с бывшим советником, но не уточнил, о чём именно идёт речь.

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— Трудно говорить о том, как это сейчас отразится на перспективах СНВ-III . Президент сказал о разногласиях. И хотя мы знаем, что Болтон очень скептически относился к договорам о контроле над вооружениями, мы не знаем наверняка было ли конкретно это областью противоречий с Трампом, — добавил американский эксперт.

Тем не менее, уход Болтона всё-таки увеличивает вероятность продления или перезаключения СНВ-III, считает директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц. С другой стороны, Дональд Трамп как президент может самостоятельно принимать решение по продлению или разрыву того или иного договора по контролю над вооружениями. Поэтому фигура Болтона в данном случае была сдерживающим, но не определяющим фактором.

— Что же касается отношений с Россией в целом, то пока совершенно неясно, как будут развиваться события. Например, снятие тех же санкций Трамп в одиночку осуществить не может. Для этого ему необходимо одобрение Конгресса и союзников, — отметил в беседе с «Известиями» американский политолог.

Международная реакция на перестановки в Вашингтоне не заставила себя ждать. Так представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что «с отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий в понимании реалий Ирана». А спикер МИД КНР Хуа Чуньин предупредив, что Пекин не комментирует изменения в Вашингтоне, всё-таки выразила надежду, что должность советника по нацбезопасности займёт человек, который сыграет «конструктивную роль в развитии» двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отставку Болтона внутренним делом США. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил, что Москва не питает каких-то иллюзий и надежд на этот счёт.

Кто на новенького

Главная интрига сейчас заключается в том, кто придёт на смену, как когда-то выразились в МИД КНДР, «фанатику войны». По мнению Эдуарда Лозанского, Дональд Трамп пребывает в довольно непростом положении. Ведь среди американского истеблишмента не так много людей, всецело разделяющих его взгляды. А в условиях надвигающейся избирательной кампании хозяину Белого дома придётся проявить изрядную смелость, если он решится назначить советником настроенного на компромиссы человека.

Сам Дональд Трамп пообещал назвать имя советника по национальной безопасности на будущей неделе . Однако CNN, как и всегда, решил сыграть на опережение и со ссылкой на источники в администрации рассказал о десяти кандидатурах на столе у президента. Если это действительно так, то на четвёртый раз американский лидер решил подойти к кастингу на эту должность весьма обстоятельно.

мир Фото: Global Look Press/Andrew Harrer