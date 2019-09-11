Лавров отказался гадать о будущем отношений РФ и США

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что не намерен гадать, повлияет ли отставка Джона Болтона с поста помощника президента США по нацбезопасности на отношения Москвы и Вашингтона, передает 11 сентября ТАСС.

«Политику в США определяет президент [Дональд Трамп], и он не раз высказывался за нормализацию и торгово-экономических, и гуманитарных, и общеполитических связей между нашими странами, за наращивание взаимодействия на международной арене», — сказал министр.

Он также отметил, что эти высказывания приветствуют в Москве — в частности, они были подтверждены на встрече лидеров РФ и США на саммите G20 в июне. По мнению Лаврова, в настоящий момент важно, чтобы те, кто должен выполнять волю американского президента, выполняли заявленные политические принципы на практике.

Глава МИДа добавил, что Москва по большинству вопросов не соглашалась с Болтоном.

«У него резкий стиль, с опорой на силовые методы, в том числе и военно-силовые», — сказал Лавров. По словам главы российского МИДа, Болтон продвигал подобные инициативы в отношении многих кризисных ситуаций — в Венесуэле, Иране и др.

Об отставке Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности стало известно 10 сентября. Как написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп, причиной увольнения стали разногласия. Теперь исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который ранее был заместителем Болтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка советника американского президента — внутреннее дело США.