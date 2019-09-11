Трамп рассказал о разногласиях с Болтоном

Президент США Дональд Трамп рассказал о недостатках работы своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В частности, по словам Трампа, высказывания Болтона о «ливийской модели» урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение.

«Он совершил некоторые очень крупные ошибки. Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — цитирует Трампа ТАСС в среду, 11 сентября.

Кроме того, по словам американского лидера, Болтон придерживался неприемлемой позиции в отношении Венесуэлы, передает «РИА Новости».

«Я расходился с Джоном Болтоном по Венесуэле. Я думаю, что он вышел за все рамки», — сказал Трамп.

Что касается кандидатов на освободившуюся должность, то, как отметил Трамп, есть пять человек, которые «очень хотят» занять этот пост.

«Пять человек, которых я считаю очень квалифицированными, — это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года», — отметил американский лидер. Он добавил, что имя нового советника по нацбезопасности будет объявлено на следующей неделе. Пока что обязанности советника исполняет заместитель Болтона Чарли Каппермен.

11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщило, что у Трампа и Болтона возникли разногласия в вопросе смягчения санкций в отношении Ирана.

10 сентября Трамп написал в Twitter, что был не согласен со многими предложениями Болтона, так же как и другие сотрудники администрации президента, поэтому попросил советника уйти в отставку.