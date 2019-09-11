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Трамп заявил о пяти кандидатурах на место Болтона

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп 11 сентября сообщил, что рассматривает пять кандидатур на место своего советника по национальной безопасности. Накануне, 10 сентября, с этой должности был уволен Джон Болтон.

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«Есть пять человек, которые очень хотят этого. Пять человек, которых я считаю очень квалифицированными, это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года», — цитирует американского лидера «РИА Новости».

По словам главы Белого дома, экс-советник допускал «некоторые очень крупные ошибки» и не мог найти общий язык с сотрудниками в администрации президента, пишет ТАСС.

Об отставке Болтона Трамп сообщил 10 сентября. По его словам, причиной увольнения стали разногласия по многим вопросам.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника президента США по национальной безопасности. Им станет Чарли Каппермен, который ранее был заместителем Болтона.

По данным агентства Bloomberg, причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкций против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем экс-советник президента был категорически не согласен. При этом смягчение ограничительных мер поддержал министр финансов США Стивен Мнучин.

В апреле авторы Bloomberg писали, что именно Болтон выступает за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.

Как рассказывал Трамп в мае, Болтон пользуется репутацией «ястреба», и только ему удается сдержать нрав своего советника.

Назначить нового советника американский лидер пообещал на следующей неделе.

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