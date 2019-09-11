Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, пытаясь обвинить Россию и другие страны в распространении дезинформации о разногласиях в окружении президента Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о заявлении Болтона, сделанном в июне текущего года во время форума The Wall Street Journal. Помощник американского лидера сообщил тогда, что Россия, Иран, Венесуэла, Китай и КНДР якобы предпринимают попытки распространять дезинформацию о том, что Трамп и его советники спорят между собой.

Захарова отметила, что спустя три месяца после этого Болтон был отправлен Трампом в отставку. При этом американский президент заявил, что был категорически не согласен с большинством предложений своего помощника, как и многие другие в администрации.

«У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк?» — написала Захарова в Facebook.

Среди виноватых дипломат перечислила издание The Wall Street Journal, организовавшее форум, агентство Bloomberg, цитирующее заявление помощника Трампа, и самого Болтона.

«Ответ очевиден: все. Потому что пора», — написала она.

Об отставке Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности стало известно 10 сентября. Как заявил Трамп, причиной увольнения стали разногласия. Теперь исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который ранее был заместителем Болтона.