По соображениям зеркальности: Россия ответит на американскую угрозу

Россия должна внимательно отслеживать действия США и мониторить размещение ракет средней и меньшей дальности в других регионах мира. При этом Москва будет зеркально реагировать на все вызовы и угрозы . Если американское вооружение появится в Европе, пусковые установки и соответствующая военная инфраструктура на этой территории будут запланированы для огневого поражения . Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации. Президент Владимир Путин 23 августа провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нём обсуждались риски, связанные с проведенными Штатами испытаниями новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, которая поразила цель на расстояние свыше 500 км. Российский лидер поручил Минобороны и другим профильным ведомствам принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа .

Приготовьтесь к ответу

Данный тип вооружения относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который перестал действовать 2 августа по инициативе Вашингтона , подчеркнул президент, говоря об испытанной американцами крылатой ракете. Более того, «использование универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора» .

Россия неоднократно указывала на то, что размещение таких пусковых установок на суше, в частности, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше — прямое и грубое нарушение ДРСМД.

— Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали, отметил Владимир Путин. — И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?

политика Ракета «Томагавк», запускаемая из системы вертикального пуска Mark 41 на борту военно-морского флота США Фото: commons.wikimedia.org

Россия и ранее обладала информацией, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия, и неоднократно поднимала этот вопрос на переговорах, добавил президент.

При этом в США уже прозвучали заявления о том, что новые системы могут быть размещены в Азиатско-Тихоокеанском регионе . Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена втягиваться в затратную и разрушительную для российской экономики гонку вооружений . В настоящий момент РФ по расходам на оборону занимает седьмое место в мире после США, КНР, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. Однако Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Тем не менее Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности, подытожил Владимир Путин.

Ощущение тревоги

В настоящий момент необходимо тщательно отслеживать, где США станут разворачивать ракеты средней и меньшей дальности, заявил «Известиям» первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, нет никаких сомнений, что Соединенные Штаты после разрыва соглашения будут выпускать и размещать этот тип вооружения. При этом их появление в Азии также представляет непосредственный риск для безопасности России , подчеркнул парламентарий. Изготавливаемые США ракеты могут угрожать многим российским регионам, находящимся в этой части света.

— Я не думаю, что европейцы потеряют голову и допустят размещение ракет на своей территории. Однако если это произойдет, то н аш ответ будет зеркальным. Они сразу станут мишенями возможного ответного удара . Наши ракеты будут нацелены на те места, где будет размещено американское вооружение. Поэтому надеемся на здравый смысл , — заявил «Известиям» сенатор.

Кроме того, на фоне отсутствия конструктивного диалога с США в РФ серьезно озабочены будущим СНВ-III — российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

политика Президент США Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора по СНВ Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

— На подходе окончание соглашения в 2021 году. Для того чтобы его продлить, нужно уже сейчас заниматься этим. Поэтому необходимо проработать вопрос о том, как наладить контакт с американской стороной, выяснить позиции и всё-таки попытаться найти точки соприкосновения, чтобы решить вопрос по СНВ-III, — пояснил Владимир Джабаров.

Среди обычных американцев нет сильной озабоченности по поводу происходящего, однако есть тревожные сигналы со стороны экспертов, которые предупреждают о возможности начала новой гонки вооружений, рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

— К сожалению, эти сигналы тонут в антироссийской пропаганде, которая звучит 24 часа в сутки на телевизионных каналах. Поэтому любые обвинения в адрес РФ жителями США в большинстве случаев воспринимаются как реалии и никому не нужны никакие факты и подтверждения. До американской общественности опасность приближающейся катастрофы не доходит, — отметил эксперт.

На международной арене сейчас возникает крайне опасная ситуация, подчеркнул политолог. По его словам, есть реальная угроза разрыва СНВ-III, поскольку на этом настаивает советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

политика Джон Болтон — советник президента США по нацбезопасности Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo

— К сожалению, заявления президента США Дональда Трампа на данный момент не сочетаются с его делами. К примеру, он заявляет, что в интересах Вашингтона нормализовать отношения с Москвой, вернуть Россию в G8, но при этом отсутствуют действия . Понятно, что Штаты вступают в очередную президентскую гонку и какие-то реальные встречные шаги в сторону РФ для него не выгодны. Поэтому важно, чтобы не произошло никакого вооруженного инцидента до следующих выборов, которые пройдут в ноябре, — считает Эдуард Лозанский.

В соответствии с подписанным в 1987 году соглашением, Москва и Вашингтон отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 0,5 тыс. до 1 тыс. км) дальности. Однако США начали обвинять РФ в том, что она располагает новой ракетой 9М729, нарушающей условия договора. Москва назвала претензии надуманными, а в январе Минобороны и МИД провели брифинг для военных атташе иностранных государств, на котором продемонстрировали этот тип вооружения. Москва подчеркнула, что характеристики 9М729 не противоречат соглашению. Несмотря на это, США 2 февраля прекратили свои обязательства по ДРСМД и начали процесс выхода из него, который завершился через полгода.