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Трамп назвал выступающих за его импичмент демократов больными

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Фото: REUTERS/Mary F. Calvert
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Президент США республиканец Дональд Трамп считает больными, отвратительными и вредными для страны представителей Демократической партии, которые выступают за его импичмент. Об этом 27 июля он написал в своем Тwitter-аккаунте.

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Трамп заявил, что угрозы подвергнуть его импичменту возобновились после выступления спецпрокурора Роберта Мюллера в конгрессе о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США.

«Демократы сейчас отходят от шока после ужасного выступления Мюллера и снова начинают раскручивать импичмент. Как они больны, отвратительны и вредны для нашей страны. То, что они делают, так неправильно, но они всё равно делают это. Демократы стали Партией ничего неделания!» — написал американский лидер.

26 июля спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что не хотела бы отходить от планов провести процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа до выборов 2020 года.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

10 апреля президент России Владимир Путин заявил, что для Российской Федерации было заранее понятно, чем завершится «пресловутая комиссия» спецпрокурора Мюллера. Глава государства подчеркнул, что никакого сговора между Трампом и Россией не было.

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