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Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику. Об этом 18 сентября сообщило издание Politico.

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Болтон выступил с речью на закрытой встрече в Нью-Йорке. Так, по его мнению, решение американского лидера пригласить представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России. — Ред.) в свою резиденцию стало «ужасным сигналом» и проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября 2001 года. Экс-советник считает, что договоренности с талибами «не имеют никакого смысла».

Кроме того, он заявил, что любые переговоры с КНДР и Ираном уже были обречены на провал. По мнению Болтона, эти страны никогда не откажутся от ядерного оружия, а переговоры им нужны лишь для смягчения американской санкционной политики.

Также он осудил отсутствие реакции со стороны США на то, что в июне иранские военные сбили американский беспилотник. Болтон отметил, что тем самым американский лидер подготовил почву для последующих «агрессивных действий» Тегерана.

Трамп сообщил об отставке Болтона 10 сентября.

Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им стал Чарли Капперман, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен.

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