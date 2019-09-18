Трамп назначит Роберта О'Брайена советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит своим советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 18 сентября.

«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.

Американский лидер также добавил, что давно работает с О'Брайеном и уверен, что он «отлично справится».

Среди претендентов на должность советника президента по нацбезопасности были помощник вице-президента Майка Пенса Кейт Келлог, бывший заместитель Болтона Рик Уодделл, замминистра энергетики по вопросам ядерной безопасности Лиза Гордон-Хэгерти, а также глава Центра политики и безопасности Фред Фритц.

Раньше этот пост занимал Джон Болтон, об увольнении которого Трамп сообщил 10 сентября.

Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им стал Чарли Капперман, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен.