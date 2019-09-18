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Трамп заявил о нежелании встречаться с Роухани

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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет встречаться со своим иранском коллегой Хасаном Роухани. Об этом 17 сентября сообщило агенство Bloomberg.

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«Я ничего не исключаю, но я предпочёл бы не встречаться с ним», — сказал Трамп.

При этом он заявил, что Иран не готов к встрече с американскими представителями.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В ответ на введение санкций Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

11 сентября стало известно, что позиция Трампа, касающаяся диалога с Ираном, не совпала с позицией его советника по национальной безопасности Джона Болтона. По данным агентства Bloomberg, из-за этого Трамп предложил советнику уйти в отставку. В этот же день СМИ узнали о подготовке встречи президентов США и Ирана.

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