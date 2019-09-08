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Тегеран обвинил участников СВПД в невыполнении обязательств

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) не выполнили свои обязательства. С таким заявлением в воскресенье, 8 сентября, выступил глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи после встречи с исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнелом Феруцэ.

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«Ядерная сделка — это не односторонняя договоренность, и Иран будет действовать в соответствии с шагами других участников соглашения», — цитирует Салехи Reuters.

Салехи добавил, что республика вернется к выполнению своих обязательств в рамках сделки, как только другие стороны начнут выполнять свои.

7 сентября власти Ирана приняли решение накапливать отработанный уран после того, как отказались выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

4 сентября президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения своих обязательств в рамках ядерной. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений на атомные исследования.

В 2018 году из ядерного соглашения вышли США. Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. После выхода из СВПД Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

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