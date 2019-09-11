СМИ сообщили о подготовке встречи Трампа и Роухани

Администрация США начала подготовку к возможным переговорам между президентом США Дональдом Трампом и президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани. Об этом в среду, 11 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

Встреча лидеров может состояться на полях Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Накануне американский госсекретарь Майк Помпео допустил встречу президентов США и Ирана на полях мероприятия.

Ранее в сентябре Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на Генассамблее ООН в конце месяца. По мнению республиканца, власти Ирана «хотят поговорить» и намерены «заключить сделку».

В конце августа «Известия» сообщали о возможности переговоров президентов США и Ирана в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ранее, выступая на закрытии саммита G7, американский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Хасаном Роухани и обсудить ядерную сделку на новых условиях.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.