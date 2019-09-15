Болтон перед отставкой выступил против снятия части санкций с Ирана

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Болтону, сообщил телеканал NBC News.

По предварительным данным, на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления ограничительных мер против Ирана, а позднее стало известно об отставке Болтона и о том, что Трамп обсуждал эту тему.

Телеканал считает, что Болтон выступил резко против идеи о смягчении санкций на заседании в Овальном кабинете. Также источник издания сообщил, что это был не первый раз, когда Трамп выступал с предложением ослабить санкционную политику в отношении Тегерана.

Трамп объявил об увольнении Джона Болтона с поста помощника по нацбезопасности 10 сентября. Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им стал Чарли Капперман, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен. В апреле агентство писало, что именно Болтон выступает за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.