Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности

Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности. Об этом рассказал глава государства Дональд Трамп на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

По его словам, он разговаривал с Помпео о его кандидатуре, но госсекретарь сам предпочел бы, чтобы эту должность занял кто-то другой. При этом Трамп отметил, что они с Майком Помпео прекрасно ладят, а их взгляды на многое совпадают, цитирует Reuters.

Президент отметил, что многие хотят эту работу, а также назвал ее отличной и добавил, что с Помпео действительно легко работать, так как все решения он принимает сам. Также американский лидер заявил, что у него на данный момент уже 15 кандидатов на пост помощника. Решение о назначении Трамп намерен принять на следующей неделе.

Трамп объявил об увольнении Джона Болтона с поста помощника по нацбезопасности 10 сентября. Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им стал Чарли Капперман, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен. В апреле агентство писало, что именно Болтон выступает за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.