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Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности. Об этом рассказал глава государства Дональд Трамп на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

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По его словам, он разговаривал с Помпео о его кандидатуре, но госсекретарь сам предпочел бы, чтобы эту должность занял кто-то другой. При этом Трамп отметил, что они с Майком Помпео прекрасно ладят, а их взгляды на многое совпадают, цитирует Reuters.

Президент отметил, что многие хотят эту работу, а также назвал ее отличной и добавил, что с Помпео действительно легко работать, так как все решения он принимает сам. Также американский лидер заявил, что у него на данный момент уже 15 кандидатов на пост помощника. Решение о назначении Трамп намерен принять на следующей неделе.

Трамп объявил об увольнении Джона Болтона с поста помощника по нацбезопасности 10 сентября. Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им стал Чарли Капперман, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен. В апреле агентство писало, что именно Болтон выступает за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.

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