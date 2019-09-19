В США подтвердили встречу Трампа и Зеленского в ООН

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут первую встречу на полях генассамблеи ООН. Об этом сообщили в пресс-службе вице-президента США Майка Пенса.

18 сентября Зеленский провел телефонный разговор с Пенсом, во время которого стороны обсудили предстоящие переговоры с американским лидером в ООН.

«Вице-президент обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке», - приводит сообщение «РИА Новости».

По словам временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, встреча может состояться 23 или 26 сентября.

В августе Трамп сообщал журналистам, что Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.